Bu Yaz Yollara "Rol" ile Çıkılacak

Zen-G yeni çalışması "Rol" ile sevenlerine yaz ruhunu yansıtacak. Hayat yolculuğu sırasında da kulaklardan eksik olmayacak bir parça olan "Rol" içerdiği Latin esintileri ile tüm müzikseverlerin içini ısıtacak. Sözleri Zen-G, müziği Burak Alkın imzası taşıyan şarkının gitarlarını İlter Kurcala yazdı. Şarkının düzenlemesinde ise Zen-G, Burak Alkın ve Can VS karşımıza çıkıyor. "Rol" şarkısının klibi ve kapak görseli yaptığı çalışmalarla son dönemlerin büyük beğeni toplayan ismi 1998Arthur'a ait.

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Zen-G "Hayat bir yolculuk ve bu dünyada hepimiz bir yolcuyuz. Bizi yolda tutan şeyler aslında yolun ta kendisi ve kendimizi bulma, varma arzusu. Hepimiz birbirimize kendi yollarımızı anlatırız" sözleriyle bir anlamda kendi hayat yolculuğunu da anlatıyor bu şarkısında.

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Yeni EP'nin habercisi!?

"Rol" Zen-G'nin önümüzdeki günlerde ard arda çıkaracağı şarkıların da habercisi niteliğinde. "Rol" klibiyle aynı anda 27 Mayıs'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.