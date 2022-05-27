Bu Yaz Yollara "Rol" ile Çıkılacak - Son Dakika
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Bu Yaz Yollara "Rol" ile Çıkılacak

27.05.2022 18:51
Bu Yaz Yollara "Rol" ile Çıkılacak

Yayınladığı şarkılar milyonluk dinlenme sayılarına sahip olan başarılı rapçi Zen-G'nin yepyeni çalışması "Rol" 27 Mayıs'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Zen-G yeni çalışması "Rol" ile sevenlerine yaz ruhunu yansıtacak. Hayat yolculuğu sırasında da kulaklardan eksik olmayacak bir parça olan "Rol" içerdiği Latin esintileri ile tüm müzikseverlerin içini ısıtacak. Sözleri Zen-G, müziği Burak Alkın imzası taşıyan şarkının gitarlarını İlter Kurcala yazdı. Şarkının düzenlemesinde ise Zen-G, Burak Alkın ve Can VS karşımıza çıkıyor. "Rol" şarkısının klibi ve kapak görseli yaptığı çalışmalarla son dönemlerin büyük beğeni toplayan ismi 1998Arthur'a ait.

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Zen-G "Hayat bir yolculuk ve bu dünyada hepimiz bir yolcuyuz. Bizi yolda tutan şeyler aslında yolun ta kendisi ve kendimizi bulma, varma arzusu. Hepimiz birbirimize kendi yollarımızı anlatırız" sözleriyle bir anlamda kendi hayat yolculuğunu da anlatıyor bu şarkısında.

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Yeni EP'nin habercisi!?

"Rol" Zen-G'nin önümüzdeki günlerde ard arda çıkaracağı şarkıların da habercisi niteliğinde. "Rol" klibiyle aynı anda 27 Mayıs'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Bu Yaz Yollara Rol ile Çıkılacak
Bu Yaz Yollara Rol ile Çıkılacak
Bu Yaz Yollara Rol ile Çıkılacak
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Kaynak: Snob Magazin

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