Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, düğünü 11 gün erkene çekti - Son Dakika
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Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, düğünü 11 gün erkene çekti

31.08.2022 10:53

2022'nin başında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi. Nikah günü 10 Eylül'den 30 Ağustos'a çeken ünlü çift, güzel haberi "Çifte bayram" notuyla paylaştı.

Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy 2 yıldır birliktelik yaşadığı Berk Oktay ile geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı.

30 AĞUSTOS'TA EVLENDİLER

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce yaptıkları açıklamalarda nikah tarihlerini 10 Eylül olarak açıklamıştı. İkili, nikâh tarihini erkene çekerek 30 Ağustos'ta evlendi.

"ÇİFTE BAYRAM"

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift nikahtan paylaştığı fotoğraflarına "Çifte bayram" notunu düştü.

KINA GECESİ YAPTILAR

Çiftin kına gecesi ise İzmir'de gerçekleşti. Güzel oyuncu Yıldız, geleneksel kına kıyafetiyle çok beğenildi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, düğünü 11 gün erkene çekti - Son Dakika


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