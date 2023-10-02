Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, abartılı sahne kıyafetleri, gösterişli mücevherleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.

TAM 3 AYDA YAPILDI

Çiçek desenli siyah elbisesi, abartılı makyajı ve saçıyla sahnede göz dolduran Ersoy'a dudak uçuklatan bir hediye geldi. Sanatçıya dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.

Gösterişli kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, ağustos ayında Barbie akımına uyarak baştan aşağı pembe giyinmişti.