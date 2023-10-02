Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi - Son Dakika

Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi

Bülent Ersoy\'a 3 milyon TL\'lik mermer çanta hediye edildi
Son Güncelleme: 02.10.2023 14:28

Gösterişli kıyafetleri ve mücevherleriyle sık sık adından söz ettiren Bülent Ersoy'a 3 milyon TL değerinde 3 ayda yapılan özel tasarım mermer çanta hediye edildi.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, abartılı sahne kıyafetleri, gösterişli mücevherleri ve tarzıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi.

TAM 3 AYDA YAPILDI

Çiçek desenli siyah elbisesi, abartılı makyajı ve saçıyla sahnede göz dolduran Ersoy'a dudak uçuklatan bir hediye geldi. Sanatçıya dünyanın en kıymetli mermerinden yapılan, Afyonlu ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan 3 milyon TL'lik bir çanta hediye edildi.

Gösterişli kıyafetleriyle tanınan Bülent Ersoy, ağustos ayında Barbie akımına uyarak baştan aşağı pembe giyinmişti.

Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi
Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi
Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi

Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'a 3 milyon TL'lik mermer çanta hediye edildi - Son Dakika
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