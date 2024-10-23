Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem - Son Dakika
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Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

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Daha önceki bir açıklamasında cenazesine kimsenin gelmemesini istediğini ifade eden Bülent Ersoy, bu açıklamasını yineleyerek ''Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem'' dedi.

23.10.2024 11:17  Güncelleme: 11:24
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Önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde cenazelerde eski dostlarına vefasızlık yapan ünlülerle ilgili "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatın her anında var. Vallahi ben hiç umursamıyorum. Cenazeme kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kendi başıma giderim" açıklamasını yapan Bülent Ersoy'a "Bu düşünceniz hâlâ geçerli mi?" diye soruldu.

"HAYATIMDA BİR KERE DÖNDÜM"

Ünlü sanatçı bu soruya "Tabii ki de. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem. Ne söylediysem o" yanıtını verdi.

Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem

Bülent Ersoy, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy: Hayatımda bir kere döndüm, bir daha dönmem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Seyyidali Can:
    istesen de dönemezsin zaten :) 38 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    dönülmez akşamın ufkundasın 29 2 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Bir dönmüş pir dönmüş 24 2 Yanıtla
  • Behzat:
    Bir defada döndüğünde dönek oluyorsun. 19 1 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    GERİYE DÖNÜŞÜN SENİN İÇİN HAYAL DÖNMEK İSTESENDE ORJİNALİNİ TAKTIRAMAZSIN GEÇTİ BOR, UN PAZARI SÜR EŞEĞİNİ NİĞDEYE 13 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Top. Travesti. 8 3 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    bundan sonrada yalama olur 8 0 Yanıtla
  • servet esen:
    dönen dönsün ben dönmezsem yolumdan 4 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Şu ferhatı da bir döndersen :))) 5 0 Yanıtla
  • Ismail Aynebek:
    Dönek donmiyek mi ?? 0 1 Yanıtla
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