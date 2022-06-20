Yeni imajını "Karabük geliyorum " notuyla Instagram adresinden yayınlayan Bülent Ersoy'a beğeni ve yorum yağdı. Safiye Soyman , Bülent Ersoy'un paylaşımına "Harikaaaaaaa aşkıma her şey yakışırrr" yorumunda bulundu.

Ersoy siyah renkte olan saçlarını ' Hürrem Sultan ' kızılı yaptı. Ersoy'un bu halleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

Bülent Ersoy, Karabük, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Bülent Ersoy'un Makyajı Olay Oldu - Son Dakika

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