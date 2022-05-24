Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görütüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam

Giydiği kürkler ve sivri çıkışlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Bülent Ersoy, mezarlıktaki görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu.

Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Bülent Ersoy, orada görevli olduğu tahmin edilen kişiye "Çok dar değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bu soruya "Yok standart" yanıtını alan Ersoy, ardından "Ee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.