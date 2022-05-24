Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görütüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görütüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam

24.05.2022 12:15

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bülent Ersoy'un mezarlık kazılırken başında oturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Ersoy, mezar yerine bakarak "Çok dar değil mi? Ee ben ne olacağım?" şeklinde bir soru yöneltti. Ersoy'un yanında duran kişi ise bu soruya "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi. Bu ilginç diyaloğun yer aldığı video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Giydiği kürkler ve sivri çıkışlarıyla zaman zaman adından söz ettiren Bülent Ersoy, mezarlıktaki görüntüleri ile sosyal medyada gündem oldu.

Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Bülent Ersoy, orada görevli olduğu tahmin edilen kişiye "Çok dar değil mi?" şeklinde bir soru yöneltti.

Bu soruya "Yok standart" yanıtını alan Ersoy, ardından "Ee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

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Bülent Ersoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görütüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'un mezarlıktaki görütüleri gündem oldu: Çok dar değil mi, ben buraya sığmam - Son Dakika
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