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Bülent Ersoy, Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündemde - Son Dakika
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Bülent Ersoy, Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündemde

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem oldu. Ersoy, Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin bu olduğunu öne sürdü. Müren'in kuzeni ise Ersoy'un iddialarının yapay zeka projesi 'Parla' kıskançlığından kaynaklandığını belirtti. Ersoy'un sözleri mahkemelik olacak ve tazminat davası açılacak.

Bülent Ersoy, Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündemde
15.01.2024 - 02:31,
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Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem oldu. 'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürdü.

Ersoy, ""Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık.

İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü.

36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü hiç ilaçlarını almamış." dedi.

ZEKİ MÜREN'İN KUZENİ ONEDİO.COM'A KONUŞTU

Onedio.com ise Ersoy'un iddialarının ardından Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner'e ulaştı. Bülent Ersoy'un ismini geçirmek istemediğini söyleyen Özlem Güner kendisinden "o kişi" diyerek bahsetmeyi tercih etti.

Bugüne değin Zeki Müren'le ilgili övgü dolu açıklamaları olan Bülent Ersoy'un aniden bu açıklamaları yapmasının sebebi olarak ise yapay zeka projesi "Parla"yı gösterdi.

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"PARLA KISKANÇLIĞI BU"

"Ancak Zeki Müren'in ismini kullanarak gündeme gelebiliyor" diyen Özlem Güner, "'Parla' kıskançlığı bu. Dayım yattığı yerden ortalığı yıktığı için kıskançlığından deliren o kişidir.

Zeki Müren kendisini daima perdelediği için karalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un beraber fotoğrafları öne sürülerek aralarında iyi bir ilişki varmış gibi lanse edilmesine karşı çıkan Özlem Güner, yalnızca üç kez ve mecburen bir araya geldiklerini söyledi.

"İki kez Altın Kelebek'te bir araya geldiler. Basının isteğiyle mecburen yan yana getirildiler Altın Kelebek'te ikisi de ödül aldığı için" dedi.

Üçüncü olarak da Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in tarihe geçen dudak dudağa fotoğrafının çekildiği günden bahsederek o günün detaylarını paylaştı.

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Zeki Müren'in yakın arkadaşı Nigar Uluerer'in doğum gününde kendisine bir emrivaki yaptığını ve o öpüşme fotoğrafının da o gün ortaya çıktığını açıklayan Özlem Güner, "Kendisi iyi niyetle yapmaya çalıştı belki ama iyi dosta yapılabilecek çok nezaketsiz bir hareketti.

Zeki dayıma söylemeden kendi doğum gününde, Zeki dayımı onur konuğu olarak kendi çalıştığı gazinoya davet etti. ve aynı gece o kişiyi de (Bülent Ersoy) getirip öpüşme fotoğrafının tuzağını kurdular.

O fotoğraf, ona çok büyük bir avantaj kazandırdı. Araları çok iyiymiş gibi gözüktü. Bırakın arkadaşlığı bir araya geldikleri görülmüş bir şey değildi. Zeki dayım onu hiçbir zaman hayatına almadı, o iyi kalpli insanları severdi" açıklamasında bulundu.

Bülent Ersoy'un Zeki Müren'in çalışanlarını falakaya çektiği iddiasını sorduğumuzda ise o dönem Zeki Müren'in avukatı olan emekli cumhuriyet savcısı 96 yaşındaki babası Turhan Olgaç ile arasında geçen konuşmadan bahsetti.

Zeki Müren'in çalışanlarıyla anlaşmazlık yaşadığı gün avukatı olarak orada olan Turhan Olgaç, şiddet bir yana azarlama gibi bir durum bile yaşanmadığını, Zeki Müren'le beraber masada oturup konuştuklarını dile getiriyor ses kaydında.

Ayrıca Bülent Ersoy'un sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden saz üstadı Şükrü Tunar hakkındaki "Zeki Müren bilerek yaptı" iddiasına da değinen Özlem Güner, "Burada resmen katil ithamı var. Şükrü Tunar çok büyük bir saz üstadıdır ki Zeki dayım çok değer verirdi saz üstadlarına.

Onları çok ayrı tutardı, bizi de öyle yetiştirdi" diyerek Bülent Ersoy'un olayı farklı yerlere getirerek çarpıttığını dile getirdi.

Safiye Soyman hakkında da konuşan Özlem Güner, " Bursa'daki evimize gelip Zeki Müren'i göklere çıkaran bir kadındır. Neyin ne olduğunu biliyor ama o cesareti gösteremedi." diyerek Safiye Soyman'ın sessiz kalmasına şaşırdığını söyledi.

Bunların yanı sıra; DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkında sözleri mahkemelik oluyor. Sanat güneşinin yeğeni Sevtuğ Olgaç'ın Ersoy'un yaptığı açıklamaları yargıya taşıyacağı öğrenildi.

Sanatçının aziz hatırasına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Bülent Ersoy'a maddi manevi tazminat davası açılacak.

Kaynak: Magazinkolik
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