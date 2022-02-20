Burak Deniz Yeni Sevgilisiyle Yakalandı

Yeni yaşını sevgilisi ve menajeriyle kutlayan Burak Deniz (31), mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreli panik yaşadı.

KAMERALARI FARK EDİNCE...

Burak Deniz'in, gizemli sarışın sevgilisi kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalıştı.

"ARKADAŞIMIN ÇANTASINI TAŞIYORUM"

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere "Benim desem inanmayacaksınız zaten. Arkadaşımın çantasını taşıyorum" yanıtını verdi.

Deniz'in, iki aydır adını sır gibi sakladığı sarışın güzelle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında; Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2022 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı. Daha sonra manken Didem Soydan ile de kısa süreli birliktelik yaşamıştır.

Burak Deniz son olarak Maraşlı dizisinde yer aldı.