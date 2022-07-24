Burak Özçivit'in Rusya'da Yemek Yediği İsimlerin Kimliği Ortaya Çıktı! Öğrenince Çok Şaşıracaksınız...

Snob Magazin'in haberine göre; 'Küçük Sırlar', 'Çalıkuşu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kara Sevda' ve 'Kuruluş Osman' dizileriyle yurt dışında büyük hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'da izdiham yarattı. Oyuncu, para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Rusya'da bir restoranda yemek yedi. Özçivit'in mekandan çıkmasıyla izdiham aldı. Oyuncu, güvenlik önlemlerine rağmen bazı kadın hayranlarının arasında kaldı. Fahriye Evcen'le evli olan ve ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Özçivit'in video'ları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Playboy güzelleriyle poz

Özçivit'in para karşılığında yemek yediği isimler ise ortaya çıktı. Bir dönem Playboy dergilerinde kapak olan şu dönemde ise şarkıcılık yapan Olga Buzova, oyuncuyla yemek yiyip sohbet etti.

Olga Buzova'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ise olay oldu. Birbirinden seksi karelerini yayınlayan Buzova, Özçivit'le pozlarını da paylaştı. Buzova, oyuncuyla karelerine, "Fotoğraf çektirmek istedi. Kim olduğunu biliyor musunuz?" diyerek, takipçilerine sordu.

Normalde ortalama 500 yorum alan Rus güzeli Özçivit'le karesi 20 saatte 10 bine yakın yorum alması dikkat çekti.

Özçivit'in ikinci yemek yediği isim ise Natalia Rudova...

Olga Buzova gibi bir dönem Playboy dergisine kapak olan Rudova, şu dönemde ise oyunculuk yapıyor.

4 milyon 400 bin takipçisi olan Rudova, sosyal medyada nefes kesen fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

Birbirinden seksi kareler yayınlayan Natalia Rudova, Özçivit'le yaptığı selfie'ye, "Kızlar beğeneceksiniz biliyorum. Yakışıklı" diyerek, oyuncuyu etiketledi.

Sosyal medyada iki Playboy yıldızına bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fahriye Evcen bu isimlerle yemek yediğini biliyor mu?", "Fahriye Evcen bu kareleri görmesin" ve "Bu fotoğraflar Burak Özçivit'in başını yakar" gibi yorumlar yapıldı.

Hürrem Sultan kostümü giydi

Özçivit'in üçüncü yemek yediği isim ise bir dönem 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Hürrem Sultan'ın giydiği kostümü kullanması dikkat çekti.

O dizide Malkoçoğlu'nu oynayan Özçivit, Rus hayranının Osmanlı dönemine ait kostümü giymesi gündem oldu.