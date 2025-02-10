Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

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Başarılı oyuncu Burak Özçivit, Rusya yolculuğundan paylaştığı karelerle hayranlarından tam not aldı. Özçivit'e, ''Şapka nereden?'' yorumları geldi.

10.02.2025 08:31  Güncelleme: 08:38
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.Son olarak Rusya tatilinden kareler paylaşan oyuncu, tarzıyla beğeni topladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden ve orada tatil yapan Burak Özçivit, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.

RUSYA TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya hesabında Rusya seyahatinden karelerini paylaşan oyuncunun farklı tarzı çok beğenildi.

Uçaktan indiği anları bile paylaşan oyuncu, her anını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya çok sayıda kalpli yorumun yanı sıra, "Şapka nereden?" yorumları geldi.

İşte Özçivit'in Rusya pozları...

Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
Burak Özçivit\'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı

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Son Dakika Magazin Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Karadogan:
    Rusya değil Kafkas Çeçen tarzı desen daha iyi olur 23 2 Yanıtla
  • Tosbaa:
    ya sie sallama haber herseyi uçuruyor yok şöyle yok böyle şapka haber mi 12 2 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Gözlerini para kör etmiş bumların ne doymaz bir iştah var sizde 12 1 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    reklamlar iyi numara 11 1 Yanıtla
  • Ahmet null:
    TARKAN 2 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    gereksiz Şahıs 1 1 Yanıtla
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