Ünlü oyuncu Burak Özçivit, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.Son olarak Rusya tatilinden kareler paylaşan oyuncu, tarzıyla beğeni topladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden ve orada tatil yapan Burak Özçivit, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.
Sosyal medya hesabında Rusya seyahatinden karelerini paylaşan oyuncunun farklı tarzı çok beğenildi.
Uçaktan indiği anları bile paylaşan oyuncu, her anını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncuya çok sayıda kalpli yorumun yanı sıra, "Şapka nereden?" yorumları geldi.
İşte Özçivit'in Rusya pozları...
Son Dakika › Magazin › Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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