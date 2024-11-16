Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Son dönemde kazançları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü çift, son olarak baş başa Strazburg tatiline çıkmıştı.
Bu tatille ilgili paylaşımlar yapan Fahriye Evcen'in kürkü dikkat çekmişti. Sosyal medyada "Gerçek mi, değil mi?" tartışmaları devam ederken Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili açıklama geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit, eşinin kürkü için "Yok gerçek değil" açıklamasını yaptı.
İşte tartışma yaratan o pozlar;
Son Dakika › Magazin › Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)