Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum - Son Dakika
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Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in tartışma yaratan kürküyle ilgili yöneltilen eleştirilere karşı ''Gerçek değil'' açıklamasını yaptı.

16.11.2024 14:44  Güncelleme: 15:08
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Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Son dönemde kazançları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü çift, son olarak baş başa Strazburg tatiline çıkmıştı.

BURAK ÖZÇİVİT'TEN AÇIKLAMA

Bu tatille ilgili paylaşımlar yapan Fahriye Evcen'in kürkü dikkat çekmişti. Sosyal medyada "Gerçek mi, değil mi?" tartışmaları devam ederken Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili açıklama geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özçivit, eşinin kürkü için "Yok gerçek değil" açıklamasını yaptı.

İşte tartışma yaratan o pozlar;

Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
Burak Özçivit\'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • CİHAN ÖZSOY:
    Siz çakma giyinir misiniz mk 27 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Estetik güzeli 19 1 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Çakma degilmis bizde yedik 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    paraya boğun bunları 9 0 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Deri mont, deri ayakkabı, deri cüzdan da kullanmayacaksiniz madem öyle. etinin tüketildikten sonra geri kalan herseyinden istifade edilmeli. israf edilmemeli. sadece derisi için öldürülen hayvanların durumu farklı. buna bende karşıyım 5 1 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Bazı kesim böyle sefa sürüyor bazı kesim açlıktan kıvranıyor soğukta dışarda donuyor 5 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır tane kürkü buyuk bozayı falan alıp uzerıne assa daha dıkkat ceker 2 0 Yanıtla
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