Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Kerem\'in birinci yaşını kutladı

Ekranların popüler dizilerinden Çalıkuşu'nda tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2016 yılında evlendi.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez Kerem'i kucaklarına aldı.

Minik oğulları Kerem'in yüzünü göstermekten hep kaçınan ünlü çift, bir yaşına giren ikinci oğulları Kerem'in yüzünü gösterdi.

Kerem'in 1. yaşı coşkuyla kutlandı

Oyuncu çift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı.

Görenler bir kez daha minik Kerem'in ağabeyi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı. Ünlü ailenin doğum günü pozları hem yorum hem de beğeni yağmuruna tutuldu.

KEREM'İN BİRİNCİ YAŞINA İKİNCİ DOĞUM GÜNÜ

Geçtiğimiz günlerde Kerem'in doğum gününü kutlamak için paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, aile arasında ufak bir pasta keserek oğullarının ilk yaşını kutlamışlardı.

GÖSTERİŞLİ PARTİ

Şimdi ise gösterişli bir doğum günü organizasyonu hazırlayan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte Kerem'in birinci yaş gününü kutladı. Kerem'e yeni bir sosyal medya sayfası açan Fahriye Evcen, paylaşımlarında oğlunun hesabını da eklemeyi unutmadı.