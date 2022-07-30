Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ! - Son Dakika
Üye Girişi

Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ!

30.07.2022 01:05
Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ!

Aşık Mahzuni Şerif anısına Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Elbistan Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Buray sürprizlerle dolu bir konsere imza attı.

Yaklaşık 30 bin Buray hayranının saatler öncesinden tıklım tıklım doldurduğu alanda, konserin başlaması ile birlikte coşku zirveye çıktı.

Festivalin ruhuna uygun olarakAşık Mahzuni Şerif türkülerine de repertuvarında yer veren Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi adeta mest etti.

Konserin sonunda 250 kilogramlık Maraş dondurmasını Osmanlı savaş baltası ile kesen Buray, kıvamı ve benzersiz lezzeti ile dünyaya nam salan dondurmanın tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Magazinkolik
YORUMLAR
500

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
01:16 Erdoğan, sosyal yardım gelişmelerini peş peşe duyurdu: 7 milyar lira tutarında sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk
01:01 Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar: Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir, ondan başımızda 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
00:33 Elon Musk, ABD seçimlerine el attı: Cumhuriyetçi bir Kongre için oy verilmesini tavsiye ediyorum
00:30 İrfan Can, Casillas ve Puyol'un eşcinsellik paylaşımına atıfta bulundu: Hikayemizi anlatmanın vakti geldi
00:11 Rıdvan Dilmen'de Jorge Jesus ile ilgili kehanet: Serdar Dursun takımdan ayrılmazsa Jesus ondan faydalanacak
23:46 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Doğal gaz arayacağız
23:32 Sarıyer'de İETT şoförü, engelli vatandaşa hakaret ederek saldırdı: Vermiş Allah belanı zaten! Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım
23:16 İspanya'nın kuzeyinde 44 ev, okul ve otelin olduğu köy, İstanbul'da bir daire fiyatına satışa çıkarıldı!
23:08 Şanlıurfa'da liseli 3 öğrenci, kolaya fare zehri katıp içti
21:12 Sırbistan ve Kosova arasında gerginliğin dozajı artınca NATO devreye girdi: Diyalog, ilerlemenin tek yoludur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 02:32:51. #1.11#
SON DAKİKA: Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement