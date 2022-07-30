Konserin sonunda 250 kilogramlık Maraş dondurmasını Osmanlı savaş baltası ile kesen Buray, kıvamı ve benzersiz lezzeti ile dünyaya nam salan dondurmanın tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Festivalin ruhuna uygun olarakAşık Mahzuni Şerif türkülerine de repertuvarında yer veren Buray, kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi adeta mest etti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Buray... 250 KİLO DONDURMAYI BALTAYLA KESTİ! - Son Dakika

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