Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz? - Son Dakika
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Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz?

13.05.2022 09:15
Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz?

Başarılı oyuncu Burcu Biricik, eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın Melis Sezen'in dekoltesine eleştirmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biricik, "Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz?" dedi.

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in aylar önce giydiği elbisesini eleştirdi. Çakar'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan sözlerine oyunculardan da tepki gelmeye devam ediyor.

"SÜTYEN YOK, GÖĞÜS DEKOLTESİ GÖBEĞE KADAR İNMİŞ"

Katıldığı bir canlı yayında Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" dedi.

Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz?

"BEYEFENDİLER BİZ SİZE ALTINIZDA DONUNUZ VAR MI DİYOR MUYUZ?"

Çakar'ın sözlerine 3,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap veren başarılı oyuncu Burcu Biricik, eski vekile sert sözlerle yükledi. Oyuncu, paylaşımda şu ifadelerle tepkisini dile getirdi: "Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!"

Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz?
Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz?
Melis Sezen'in gündeme gelen kıyafeti
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Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? Oyuncu Burcu Biricik'ten eski MHP'li vekile sert tepki: Biz size altınızda donunuz var mı diye soruyor muyuz? Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a 'Melis Sezen' tepkisi Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a 'Melis Sezen' tepkisi

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Son Dakika Magazin Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burcu Biricik'ten Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren eski MHP'li vekil Ahmet Çakar'a tepki: Biz size donunuz var mı diye soruyor muyuz? - Son Dakika
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