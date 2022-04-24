Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı! - Son Dakika
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Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!

24.04.2022 13:34
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!

YouTube'da yayınlanan Mehmet Demirkol'un programına konuk olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırttı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan isim, Demirkol'un sorusuna karşılık aşk hayatı ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında evlendiği Berk Suyabatmaz ile 2019 yılında boşanma kararı almıştı. Güzel sunucu, Suyabatmaz'dan önce ise Massimo Cusimano ile hayatını birleştirmiş ve sonrasında 2008 yılında yollarını ayırmıştı.

EVLİLİK İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Ünlü sunucu, konuk olduğu YouTube programında Demirkol'un "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna karşılık "Çok aşığım, evlenirim" yanıtını verdi.

"BUNDAN SONRA SORU MU SORULUR?"

Esmersoy'u bu açık sözlü yanıtına karşılık Mehmet Demirkol'un "Bundan sonra soru mu sorulur?" yanıtını vermesi stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"ARTIK 'HAYIRLI OLSUN' DEYİN"

Eski eşi ile 2019 yıllarında yollarını ayıran Burcu Esmersoy geçtiğimiz aylarda sevgilisi ile görüntülenmiş ve gazetecilerin "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusuna karşılık "Artık 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" karşılığını vermişti.

EKRANLARA DÖNÜŞ İÇİN SİNYAL VERDİ

Yine Demirkol'un ekranlara geri dönüp dönmeyeceğini sormasına karşılık Burcu Esmersoy'un "Gece 12'de program yapacaksın deseler bir saniye beklemem" yanıtını vermesi de dikkat çekti. Ünlü sunucu böylece ekranlara dönüş için ilk sinyali de verdi.

Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!
Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı!

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Mehmet Demirkol, Burcu Esmersoy, Youtube, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy'dan Flaş Evlilik İtirafı! - Son Dakika


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