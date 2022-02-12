Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl Barışacak mı? Burcu Kıratlı Açıkladı

Önceki akşam Trump Avm'de sahnelenen 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı oyunu yaklaşık 560 kişi izledi. Oyun sonrası gazetecilerle sohbet eden Burcu Kıratlı, "Sahnelere döndüğüm için mutluyum. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem" dedi.

"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

Oyundaki rolünden bahseden Kıratlı, "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar yaşayan çifti anlatıyor. Bu biraz benim ve eşim Sinan Akçıl arasında yaşanan durum sanki. Oynadığın oyun kaderindir" diyerek gülümsedi.

KIRATLI, AKÇIL'A MESAJ MI YOLLADI?

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan oyuncu, "Birbirimize düşmanlığımız yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" dedi.

Gazetecilerin, " Sevgililer Günü'nde Sinan Akçıl'dan bir hamle gelse barışır mısınız?" sorusuna Kıratlı, "Bilmiyorum" diyerek Akçıl'a barışma sinyali gönderdi.

Oyunu izlemeye gelmeyen Sinan Akçıl, kulise çiçek göndererek güzel oyuncuyu tebrik etti.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı kimdir, nereli, kaç yaşında; Burcu Kıratlı 23 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kıratlı, 32 yaşındadır ve oyunculuk yapmaktadır.

İlk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

İlk dizi rolünü 2010 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı. TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat vermektedir.

Kıratlı Şubat 2021'de müzisyen Sinan Akçıl ile evlenmiştir.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında; Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Sinan Akçıl 39 yaşındadır. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir.

Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

SİNAN AKÇIL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sinan Akçıl'ın eşi kim; Sinan Akçıl, 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.