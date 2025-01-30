'Küçük Emrah' olarak müzik piyasasına girerek dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle gündem oldu.
Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 330 dairesinin olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.
Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.
Son Dakika › Magazin › Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı - Son Dakika
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