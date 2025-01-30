Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı - Son Dakika
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Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

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Gayrimenkule olan düşkünlüğüyle bilinen ve yatırımını o alana yapan Emrah'ın çoğu İstanbul'da 330 dairesinin olduğu ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı konuşuluyor.

30.01.2025 11:38  Güncelleme: 15:09
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'Küçük Emrah' olarak müzik piyasasına girerek dikkatleri üzerine çeken ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran şarkıcı Emrah, şimdilerde servetiyle gündem oldu.

AYLIK KİRA GELİRİ 10 MİLYON TL

Kazancını gayrimenkule yatırdığı bilinen Emrah'ın 330 dairesinin olduğu iddia edildi. Ünlü şarkıcının aylık kira gelirinin ise 10 milyon TL'ye ulaştığı öne sürüldü.

SPOR KOMPLEKSİNİ SATIN ALDI

Ünlü şarkıcının İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da ortaya çıktı. Emrah'ın ayrıca Bodrum'da 8 milyon TL'ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah\'ın sahip olduğu ev sayısı

İstanbul, Ünlüler, Magazin, Emrah, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • monşer null:
    Adam Olmadıktan Sonra Ne Yarar 169 9 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    zenginin parası züğürt un çenesini yorar 102 1 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    İşini biliyor helal olsun 53 14 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Devlet bunları engellemediği sürece bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Konut yatırım aracı olmaktan çıkmalı! Turizme bu ülke kendini fazla kaptırdı, üretim/tarım bu yüzden geriledi. Köydeki çoban buraya geliyor garson vs diye işe başlıyor. Çobanı küçümsemiyorum, tarım bizim geleceğimiz. Turizm bugün var yarın yok, bi covid daha olsa ülke bitti gitti. 51 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Diyarbakırlılar Vanlılar mardinliler Türkiyenin en büyük emlak zenginleri olma yolunda ilerliyor 45 10 Yanıtla
  • TC Mehmet Solmaz:
    anasının röntgen parası fazla geldi diye röntgen çektirmek sahis 43 6 Yanıtla
  • Can Çakır :
    bir kişinin sınırsız gayrimenkul sahibi olması engellenmeli,sırf parası var diye sürekli daire dükkan alıyor,çalışmadan oturduğu yerden aylık on milyon kazanıyor belki de daha fazla,ekonomiye,üretime katkısı olsa daha iyi olmaz mı,Türkiye de bu şekilde yattığı yerden para kazanan zengin olan binlerce insan var,bunlar sürekli bu şekilde daire alırlarsa gariban nasıl ev sahibi olacak,müteahhitler daha kepçeyi vurmadan bunlar gibilere daireleri satıyor,dolayısıyla daire fiyatları ucuzlamıyor,çünkü alıcısı hazır,araştırsan bir çoğu vergi falan da ödemiyordur,ödese bile on mikyonluk daire için iki milyonmuş gibi vergi ödüyordur,bunların kazançlarında haram çok olur. 34 10 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Biraz angut görünümlü ama yinede akıllı adammış.)))) 24 5 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ZENGİNİN MALI ZÜĞÜRDÜN ÇENESİNİ YORARMIŞ. BEREKETİNİ GÖRSÜN ALLAH HERKESE BOL ZEKAT VERMEYİ NASIP ETSİN İNŞALLAH SMİN 17 7 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUN 11 9 Yanıtla
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