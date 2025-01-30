Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah\'ın sahip olduğu ev sayısı

Can Çakır :

bir kişinin sınırsız gayrimenkul sahibi olması engellenmeli,sırf parası var diye sürekli daire dükkan alıyor,çalışmadan oturduğu yerden aylık on milyon kazanıyor belki de daha fazla,ekonomiye,üretime katkısı olsa daha iyi olmaz mı,Türkiye de bu şekilde yattığı yerden para kazanan zengin olan binlerce insan var,bunlar sürekli bu şekilde daire alırlarsa gariban nasıl ev sahibi olacak,müteahhitler daha kepçeyi vurmadan bunlar gibilere daireleri satıyor,dolayısıyla daire fiyatları ucuzlamıyor,çünkü alıcısı hazır,araştırsan bir çoğu vergi falan da ödemiyordur,ödese bile on mikyonluk daire için iki milyonmuş gibi vergi ödüyordur,bunların kazançlarında haram çok olur.