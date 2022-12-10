İnfluenza virüsü kaptığını duyuran Çağla Şıkel'den uyarı: Aman dikkatli olun

Çağla Şıkel, İnfluenza virüsü kaptığını Instagram'dan duyurdu. Çocukları Kuzey ve Uzay'dan virüsü kaptığını söyleyen model, maskeli karesini yayınladı. Şıkel, "Hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat! Covid'e benzemiyor" dedi.

EVE KAPANDI

Evine kapanan Şıkel, köpeği Tarçın'ın kendisini yalnız bırakmadığını söyledi. Minik dostunu da yayınlayan model, "Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor. Sadece çişini yapıyor hızlıca yemeği yiyor belki hop tekrar yanımda... Benden hiçbir şey istemiyor sadece beni bekliyor. Sen nasıl bir cansın Tarçın" diye yazdı.