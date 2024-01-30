59 yaşındayken solunum ve kalp yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman efsane sanatçı Cem Karaca'nın mirasıyla ilgili çarpıcı iddialar gündemde. Karaca'nın hayatını konu edinen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösterimi durduruldu.

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile son eşi İlkim Karaca arasındaki tartışma ise gündem oldu.

BABAMIN MİRASINI SATTI

Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın dedesi Mehmet İbrahim Karaca, babaannesi İrma Toto Karaca ve babası Cem Karaca'ya ait evdeki tabloları satışa çıkardığını, babasının şarkı haklarını da 2018 yılında sattığını söyledi.

Emrah Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"Bana soruyorsunuz neden diye, bu kadın ne istiyor diye? Size birkaç örnekle anlatmaya çalışayım bu kadının aslında ne olduğunu! Bu gördüğünüz tablolar yıllardır bizim evimizde asılı olan tablolardı ve bu kadın bu tabloları, ki biri dedem Mehmet İbrahim Karaca'ya diğeri babaannem İrma Toto Karaca'ya ve bir diğeri de babam Muhtar Cem Karaca'ya ait tablodur, bunları bu sayfa aracılığıyla satmak için bu kişilere vermiştir.

Hani mirastan, haktan ve hukuktan bahsediyor ya! Alın size hak, hukuk, adalet..."

"Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyetler karalamaya ve iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi... Tıpkı bu tablolar gibi bir sanatçının en büyük mirasını yani eserlerini de (şarkı haklarını da) 2018 yılında satmıştır.

Tekrar yazayım da iyice anlaşılsın. Babamın yani Cem Karaca'nın kendisine kalan 4/1 mirasını satmıştır. Şimdi ne hakla ortaya çıkıp bu şarkılar üzerinde hak iddia etmektedir? Adalete güvenmek istiyorum! Çünkü haklıyım, haklıyız. Umarım yanılmam."

CAHİT BERKAY'DAN BOMBA İDDİA

Tartışmaya Cem Karaca'nın yol arkadaşı, can dostu Cahit Berkay da katıldı. Berkay sosyal medyasında yaptığı paylaşımda Karaca'nın ölümüyle ilgili bomba bir iddiada da bulundu.

İlkim Karaca'yı işaret eden Cahit Berkay şu ifadeleri kullandı: "O gece Cem fenalaştığında taksi çağırmak yerine karşı dairedeki Emrah'a haber verse ya da ambulans çağırsa acaba Cem hala aramızda olur muydu diye de düşünmeden edemiyorum. Şoförün sırtında Cem'i hastaneye götürürken kim bilir ne kadar zaman kaybedildi sorusu hep aklımda."

Berkay ayrıca herkesi filme sahip çıkmaya çağırdı, "Fırsatını bulduğu anda Cem Karaca'nın aile yadigarlarını, şarkıları üzerindeki 1/4 haklarını satan kadının ne olduğunu iyi bilenlerden biriyim!

Herkesten ricamdır; Cem Karaca'nın Göşyaşları'nı sinemalardan geri çekmeye çalışanlara Cem'e ve filme sahip çıkarak cevap verelim!" dedi.

'UTANMADAN İFTİRA ATIYOR'

12punto'ya konuşan İlkim Karaca, Emrah Karaca'nın öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Karaca, "Mazlumun ahını alıyorlar. Milyonların önünde şahsıma utanmadan asılsız iftiralar atılıyor. Cem'e ait tabloları satmadım. Benden hatıra olarak isteyenlere vermişimdir hepsi bu. Bir zamanlar Cem Karaca'ya ait müze ev yapmak istemiştim. Ancak buna Emrah Karaca karşı çıkmıştı" deyip ekledi:

"Eğer bulabilirsek 3.5 milyon TL'yi yatırıp filmin gösterimden kalkmasını istiyoruz"

İlkim Karaca'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Çok sevgili eşim Cem Karaca, bildiğiniz üzere 8 Şubat 2004 tarihinde hayatını kaybetti. O günden beri aziz Türk halkını gerçekte var olmayan hikayelere inandıranlar tarafından maddi, manevi ve de psikolojik şiddet görüyorum. Bu haksız, kaba ve saygısız tutum karşısında, ilk kez hakkımı arıyorum.

Gündemdeki film bahanesiyle "Cem Karaca'ya sahip çıkın" diyerek beni doğrudan hedef gösteriyorlar. Yani, halkı açıkça kin ve düşmanlığa teşvik ediyorlar. Daha da ileri giderek, şahsıma, milyonların önünde utanmadan asılsız iftiralar atıyorlar.

Buna cesaret edebilecek kadar gözleri dönmüş vaziyetteler. Oysa 20 yıldır her istediklerini dikte ettirdiler. Çok yüksek menfaat elde etmelerine rağmen sürekli bir ajitasyonla mağdur edebiyatı yaptılar, hala da yapmaya devam ediyorlar.

Bilgi kirliliği yaratarak bana ve kıymetli eşim Cem Karaca'ya ağır zararlar vermek niyetindeler. Eşim Cem Karaca hayatta olsaydı; bu insanlar onun karşısında konuşmaya bile cesaret edemezlerdi.

Cem, bu hadsizlere hemen hadlerini bildirir ve daha önce de yaptığı gibi büyük bir hukuk savaşı başlatırdı.

Ben, eşim Cem Karaca'nın filmi çekilirken onun gerçek hikayesi anlatılsın istiyorum. Bol kurguya dayanmasın. İnsanlar gerçek Cem Karaca'nın bir başyapıt olduğunu görsün.

Cem'i sanatçı ve insani yönüyle bir bütün olarak tanısınlar ve Cem yeni nesillere eksiksiz tanıtılsın. Şahsıma karşı işlenen suçlara ve üzerime atılı mesnetsiz iftiralara cevap olarak kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım"