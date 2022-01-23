Çambaşı Kış Festivalinde renkli görüntüler

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen "16. Çambaşı Kar Festivali" düzenlenen birçok etkinlikle renkli görüntülere sahne oldu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesinin birlikte organize ettiği ve bu yıl 16.sı düzenlenen kar festivaline il içinden ve il dışından yüzlerce vatandaş katıldı. Yoğun kar yağışı ve tipiye aldırış etmeden festivalin düzenlendiği Çambaşı Kayak Merkezi'nde buluşan vatandaşlar, çalınan müzikler eşliğinde oyun oynayıp horon teptiler.

Festivale katılan vatandaşların coşkusuna ortak olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen etkinlik alanının dolduran vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Güler: "3 ay değil 12 ay Ordu"

Ordu'da kış turizmini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Güler, "Göreve başlarken '3 ay değil 12 ay Ordu' demiştik. Ordu'nun güzelliğini kış mevsiminde de paylaşalım istedik. Çambaşı Yaylası'ndaki festivalimize bir gün yetmediği için iki güne çıkardık. Bugün burada çok güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar sadece Çambaşı Yaylası'nda olmayacak. Keyfalan, Argan ve birçok yaylamızda etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bugün şenliklerimize il dışından da katılımın yüksek olduğunu gördük. Bundan sonra da çok geniş kapsamlı festivaller düzenleyeceğiz" dedi.

Kış Festivalleri devam edecek

Ordu'nun tanıtımı için bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Güler, "Ordu'muz sadece fındığıyla deniziyle değil, yaylaları kar şenlikleri ve kayak tesisiyle de tanınsın istiyoruz. Bunun için de bu tür festivallere önem veriyoruz. Bugün bu zor hava koşullarında festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan teşekkür

Çambaşı Kar Festivali'ne katılan vatandaşlar ise " Kar yağışı ve tipiye rağmen düzenlenen organizasyon içimizi ısıttı. Bugün burada çok güzel zaman geçirme fırsatımız oldu. Bizlere bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Kızak yarışları, snowboard yarışları ile devam eden festival, Türk müziğinin sevilen gruplarından İMERA konseri ile sona erdi.

16. Çambaşı Kar Festivali'ne Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ilçe belediye başkanları ile il içinden ve il dışından vatandaşlar katıldı. - ORDU