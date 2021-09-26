Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti

Camdaki Kız dizisinin Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yazıcı ve Forbes yaz başında beraber çıktıkları tatildeki fotoğraf kareleriyle dikkat çekmişti.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Oldukça mutlu bir birliktelik yaşayan çift, sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Şenay Forbes yeni paylaşımlarıyla öne çıktı. Forbes yaza veda ederken mayolu pozlarını paylaştı.

HAMZA YAZICI KALP EMOJİSİ BIRAKTI

"Bitti" notuyla arka arkaya yazdan kareler paylaşan Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı. Şenay Forbes'in bikinili pozlarına sevgilisi Hamza Yazıcı ise kalp emojisi bıraktı.

"ONUN KOŞTUĞU KADAR KOŞTUM"

Yazıcı bir röportajında Şenay Forbes için "Bana 'Sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" demişti.

İşte Şenay Forbes'in mayolu pozları;