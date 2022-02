Camdaki Kız Final mi Yapıyor? Selma Ergeç Açıkladı

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan'ın yer aldığı Camdaki Kız, son haftalarda reytinglerde istediğini sonucu alamıyor.

'FİNAL YAPIYOR' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde dizinin final yapacağı iddia edilmişti.

"DÜZELECEĞİZ İNŞALLAH"

Eşi Can Öz ile görüntülenen Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç, "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek esprili yanıt verdi.

SELMA ERGEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Selma Ergeç nereli ve kaç yaşında; Selma Ergeç, (d. 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya), Türk-Alman oyuncu ve manken.

Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

Can Öz kimdir?

Selma Ergeç'in eşi Can Öz kimdir, mesleği ne; Türkiye'nin en eski ve köklü yayın evlerinden biri olan Can Yayınlarının kurucusu Erdal Öz'in oğlu ve yayınevinin şimdiki sahibidir.

Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?

Kırmızı Oda'da Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can'a hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, imkansız bir aşk yaşamış ve hikayelerinin bitimi izleyiciyi çok üzmüştü. Şimdi iki isim de Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanacaktır. "Camdaki Kız", lüks içinde yaşamış ama 'yok sayılmış' bir çocukluktan gelen iç mimar Nalan ile, sert ve yoksul bir çocukluk geçirmiş elektrikçi Hayri'nin aşk hikayesi.