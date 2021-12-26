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Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı

26.12.2021 08:38

Ağustos ayında koronavirüsü atlatan Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronaya yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, halsizlik ve ateşi olduğunu söyledi.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi.

"İKİNCİ KEZ KORONA OLAN DÜNYA GÜZELİ"

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan Enis 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kötü haberi veren oyuncu, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı

AĞRI VE ATEŞİ VAR

Yayınladığı videoda kendisiyle temasta bulunan herkesi test yaptırması konusunda uyaran oyuncu; bacak, kol ve sırtında ağrı hissettiğini ve ateşinin olduğunu söyledi.

Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Camdaki Kız, Enis Arıkan, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Camdaki Kız'ın sevilen oyuncusu Enis Arıkan, ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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