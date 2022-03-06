Canı Sıkıldı! 45 Yaşında Balerin Oldu - Son Dakika
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Canı Sıkıldı! 45 Yaşında Balerin Oldu

06.03.2022 17:26
Canı Sıkıldı! 45 Yaşında Balerin Oldu

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in moda dünyasının yakından tanıdığı eşi Işıl Reçber, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bale yaparken bir fotoğrafını paylaşan Işıl Reçber "Kendiniz için sizi mutlu eden bir şeyler yapın. Bu dans olur" dedi.

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, 20 yaşındaki kızları Tuana Reçber'in eğitimi için Londra'ya yerleşme kararı almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Işıl Reçber, son paylaşımıyla dikkat çekti.

45 yaşındaki Işıl Reçber, bale yaptığı fotoğrafı takipçileriye paylaştı. Reçber, takipçilerine mesaj vermeyi de unutmadı.

"KENDİNİZ İÇİN SİZİ MUTLU EDEN BİR ŞEYLER YAPIN"

Işıl Reçber, bale fotoğraflarının altına şu notu yazdı:

"Öyle kendinize dönük yaşayın ki başkalarını eleştirmek için zamanınız kalmasın" Ne güzel sözdür… Her şey seninle güzel… Çünkü en değerli sizsiniz… Önce kendinizi sevin tabii narsistlik boyutunda değil. Kendiniz için sizi mutlu eden bir şeyler yapın. Bu dans olur, bu yemek yapmak olur, bir müzik aleti çalmak olur, spor dalı olur, resim olur, heykel olur bir şeyler, iyi gelen mutlu eden. Hadi ne olursa çünkü mutlu olmayı hak ediyorsun. Güzel hafta sonları…"

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Rüştü Reçber, Işıl Reçber, Medya, Bale, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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