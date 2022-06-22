Canlı yayında cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman eleştirilere cevap verdi:

Sosyal medyaya damga vuran ve capslere konu olan Metafizik uzmanı Pelin Hürman sosyal medya hesabından "cin çıkarma" haberlerine tepki gösterdi. Hürman'ın gelene eleştirilere verdiği cevap ise olay oldu.

"CİN ÇIKARMA SEANSI YAPMADIM"

Hürman, "Merhabalar. Ben Metafizik uzmanı Pelin Hürman. Dünden beri ben konuşuluyorum, bayağı bir gündeme düştüm. Ne yazık ki, bir programın başlığını, 2 dakikalık bir kısmı kesmişler ve yaymışlar. İnsanlar ileri geri konuşmaya başlamışlar. Beni bilen bilir, güneş balçıkla sıvanmaz. Ben hakkı konuşuyorum konuşmaya da devam edeceğim. 2 dakikalık mevcut durumdan beni yargılıyorlar, ama diğer videolarımı seyretmiyorlar. Beni tanımadan iftira atıyorlar, benim günahlarımı temizliyorlar."

"Ben kendi videolarımda bile asla musallat çıkartma işlemi paylaşmadım. Böyle şeylere de karşı olan bir insanım. Bunu böyle allıyorlar pulluyorlar, süslüyorlar. Reyting uğruna insanları sıkıntıya sokuyorlar. En son çıktığım programda yaptığım şey cin çıkartma seansı değildi. O bir gönderiydi, davetti. O davet de bedenin içerisinde olan, yani sıkıntı bedendeyse ve bedenin içerisindeyse, yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik. Çünkü bu sorundan dolayı çok fazla hastalar oluyor ki, ben hastaneleri tek tek gezdim. Ben haramzade değilim. Ben muskacılara karşıyım. Bunların hepsine karşıyım."

Böyle konuşunca günahlarımı temizliyorlar. Benim için daha iyi herkes beni konuşuyor. Herkes beni arıyor. Ben sözlerimin arkasındayım ve işime devam edeceğim. Neden Adnan Oktarlara, Memişlere, Ketolara linç olmadı? Şöhret ve para için kapanmadım. 1.5 seneden beri kapalıyım. Bu kadar iftira olmaz. Bu eleştirileri yapanların çoğu da Allahsız kitapsız. Bir cemaate de üye değilim. Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim." ifadelerini kullandı.