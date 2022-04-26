Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar - Son Dakika
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Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar

26.04.2022 12:41

Gülşen'in sahnede giydiği cesur kıyafetlerini eleştiren Işın Karaca, konuk olduğu 2. Sayfa programında kendisine tepki gösterenlere cevap verdi. Karaca, 10 yaşındaki kızının Gülşen ve Aleyna Tilki'yi izlerken "'Anne niye don giyiyorlar' diye soruyor" diyerek tepki gösterdiğini belirtti.

Güçlü sesiyle yıllardır adından söz ettiren Işın Karaca, dün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce Gülşen'in sahne kıyafetlerini eleştirirken yaptığı açıklamanın eksik yayınlandığını söyleyen Karaca, canlı yayında sözlerine açıklık getirirken bir de 10 yaşındaki kızından bahsetti.

"SENİN ZATEN SANATIN VAR, BÖYLE ANILMAK HOŞUNA MI GİDİYOR?"

"Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" sözleriyle ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar

"KIZIM GÖRDÜĞÜNDE 'NEDEN DON GİYMİŞ' DİYOR"

Herkesin istediğini giyme özgürlüğü olduğundan bahseden Karaca, "Kadın istediğini giyebilir. Ben bu ülkede büyük ustalar tarafından yetiştirildim. Benim oradan öğrendiğim adap burada başkalaştı. Ben Sezen birinin kucağında otururken görmedim" dedi.

Açıklamasındaki "Kız annesiyim" sözlerinden dolayı sosyal medyada eleştirilen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım görünce kapatmadım televizyonu. Bana neden böyle giymiş diyor. Anne neden don var diyor. 10 yaşındaki kız çocuğunun sorduğu soruya bak. Ben bir taş attım benim attığım taş haklı oldu."

Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar

Işın Karaca, Gülşen'i kıskandığı için eleştirdiği yönündeki iddialar için de "Hadi gidin oradan, neden kıskanayım saçmalığın önde gideni" karşılığını verdi.

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26 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı 26 Nisan 2022 Tv8 Yayın Akışı

Aleyna Tilki, Işın Karaca, Gülşen, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında Gülşen'i eleştiren Işın Karaca, kızının kliplere verdiği tepkiyi anlattı: Anne neden don giyiyorlar - Son Dakika
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