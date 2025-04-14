Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı

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İtalyan futbol programı sunucusu Barbara Francesca Ovieni, canlı yayında beklenmedik bir kaza yaşadı. Beyaz bir elbise giyen Ovieni, otururken bacak pozisyonunu değiştirmeye çalışırken kıyafetini düzeltmek için elbisenin kenarını kaldırdı ve iç çamaşırı kısa süreliğine kameraya yansıdı. Bu durum izleyiciler tarafından fark edildi ve kısa sürede internet üzerinde yayıldı.

14.04.2025 12:02  Güncelleme: 12:11
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İtalyan televizyonunda futbol programı sunan Barbara Francesca Ovieni, canlı yayın sırasında beklenmedik bir kaza yaşadı. Sunucu, kısa süreliğine iç çamaşırını istemeden gösterince, olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Rabona adlı futbol programında beyaz bir elbise giyen Ovieni, stüdyoda otururken bacak pozisyonunu değiştirmeye çalıştı. Ancak elbisesi rahat hareket etmesine engel olunca, sunucu kıyafetini düzeltmek için elbisenin kenarını hafifçe kaldırdı. Bu sırada, iç çamaşırı kısa bir an için kameraya yansıdı.

Ovieni, konuşmasına ara vermeden yayına devam etti ve elbisesi hemen normal konumuna döndü. Fakat bu kısa an, izleyiciler tarafından fark edildi ve görüntüler kısa sürede internet üzerinde paylaşılmaya başlandı.

İtalya'da popüler bir isim olan Ovieni, daha önce Playboy dergisi için de poz vermişti. Sunucu, geniş bir hayran kitlesine sahip ve genellikle televizyon programlarında şık kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Benzer bir olay, İspanyol televizyonunda da yaşanmıştı. Eloisa Gonzalez adlı sunucu, yılbaşı programında giydiği kırmızı elbiseyle La Gomera adasındaki rüzgarlı bir canlı yayında beklenmedik bir kaza yaşamıştı.

Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı
Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı
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Son Dakika Magazin Canlı yayında iç çamaşırı görünen kadın sunucu ne yapacağını şaşırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tuna Han:
    ak troller sever böyle haberleri 18 38 Yanıtla
  • adem1487:
    Fransa'daki haberi de AKP ye mââl eden çok mal var piyasada 25 10 Yanıtla
  • Halis demir:
    oradadamı laiklik var bu sistem göster diyor. 16 17 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    kadın calinmismi diye. konturol etmiş malum hırsız çok etrafta 12 1 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    he he kaza(!!) 13 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    reklammm 9 0 Yanıtla
  • selman çakır:
    bilerek yapıyorlar zaten izlenme reyting için 4 0 Yanıtla
  • aragorn:
    yanıyorsunn fuat abiiiiiii 2 0 Yanıtla
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