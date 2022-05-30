Canlı yayında inanılmaz kaza! Sadece sütyen giyen Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı - Son Dakika
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Canlı yayında inanılmaz kaza! Sadece sütyen giyen Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı

30.05.2022 17:27

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, canlı yayında talihsiz bir kaza yaşadı. Sütyenle yayın yapan Kardashian, iç çamaşırının kaymasının ardından frikik vermekten kurtulamadı.

Özel hayatı nedeniyle sık sık gündem olan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, bu sefer de canlı yayında geçirdiği kaza nedeniyle adını gündemin ilk sıralarına yazdırdı.

İLK BAŞTA FARK ETMEDİ

Ünlü yıldız sosyal medya hesabından iç çamaşırıyla canlı yayına çıktı. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu. Canlı yayına başladığı ve iç çamaşırını sergilediği anda ünlü yıldızın meme ucu gözükmeye başladı. İlk anlarda fark edemeyen Kardashian daha sonra fark etti ve eliyle hızlıca kapatmaya çalıştı.

7 KİLO VERDİ

Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini Met Gala'da giyebilmek için üç haftada 7 kilo veren Kim Kardashian markası için hız kesmeden çekim yapıyor. Kim Kardashian son olarak Instagram'da bir video paylaştığı sırada talihsizlik yaşadı.

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SON DAKİKA: Canlı yayında inanılmaz kaza! Sadece sütyen giyen Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı - Son Dakika
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