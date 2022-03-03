Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi - Son Dakika
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Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi

03.03.2022 11:10

YouTube'da canlı yayınlanan Al Sana Haber programında Bahar Candan ile gazeteci Başak Çokan arasında tartışma çıktı. Epilepsi hastası Çokan, tartışma esnasında nöbet geçirdi. Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Flash TV'den ayrılarak YouTube'da canlı olarak yayınlanmaya başlayan Al Sana Haber programında tartışma çıktı. Programda Bahar Candan'ın aylık gelirinin konuşulduğu esnada Çokan araya girince gerilim iyice arttı.

CANDAN: 3 AY İÇİNDE MİLYONER OLDUM

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan, "Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.

ÇOKAN: AHLAKSIZCA DAVRANDIN, SANA TAHAMMÜL ETMEYE ÇALIŞIYORUM

Araya giren Başak Çokan ise "Ben ağladığımda çantamdan dolar getirin gözyaşını silsin dediğin için kınandın. Ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken senin 'çantamdan dolar getirin' demen çok ahlaksızca bir davranış. Sana tahammül etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi
Başak Çokan (Beyaz kazaklı)

CANLI YAYINDA EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından epilepsi hastası Çokan, canlı yayında fenalaştı. Epilepsi krizi geçiren Çokan'ın yardımına koşan Ebru Polat ve Nihat Doğan'ın "Dili gitti, acil kaşık getirin. Kadın gidiyor. Allah kahretsin" sözleri herkesi korkuttu. Ekibin müdahale ettiği Çokan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi

BAHAR CANDAN'LA ÇALIŞMAK İSTEMEDİLER

Yaşananlardan dolayı çok etkilendiğini söyleyen Ebru Polat ve Nihat Doğan, bir daha Bahar Candan ile aynı ortamda olmak istemediklerini belirterek "Bahar varsa biz yokuz" diyerek resti çekti.

Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi
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Son Dakika Magazin Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında yürekler ağza geldi! Bahar Candan ile tartışan kadın gazeteci epilepsi krizi geçirdi - Son Dakika
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