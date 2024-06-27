Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi - Son Dakika
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Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi

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Müge Anlı gündüz kuşağı programlarını eleştirenlere ''Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler'' dedi. Sözleriyle daha önce gündüz kuşağı programlarını eleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı hedef aldığı düşünülen Anlı'dan jet yalanlama geldi.

27.06.2024 12:52
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Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, dünkü yayınında gündüz kuşağındaki programları eleştirenleri hedef aldı. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Anlı'dan yeni açıklama gecikmedi.

"YERLİKAYA'YA BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTESEM ARAR SÖYLERİM"

Bugünkü canlı yayında sözleriyle Yerlikaya'yı hedef almadığını belirten Anlı, "Benim laflarımın postacılığını yapmayın. Çıkarcı çevreler laflarımı çarpıtıyor. Hata bende isim vermeden konuştum. Bakan Yerlikaya ile benim arama girmeye çalışmayın. Ona bir şey söylemek istesem arar söylerim, o kadar samimiyetim var" ifadelerini kullandı.

Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi

"BAŞTAKİ ADAMLAR TELEVİZYON PROGRAMLARINA LAF SÖYLEYENE KADAR VATANDAŞA KULAK VERSİN"

Müge Anlı, dünkü yayınında "Bu konularla ilgilenen baştaki adamlar televizyon programlarına laf söylene kadar işleyişle ilgili vatandaşların ne düşündüğüne kulak versinler. Çok söyleyecek lafım var, söylemekten çekinecek bir durumum da yok ama şahsi olarak bana bir şey söylendiği zaman cevap vermeyi prensi ediniyorum. Taş altında kalırım ama laf altında kalmam" dedi. Anlı'nın sözlerinin daha önce "O programlardan hoşlanmıyorum. Suçu aydınlatmak İçişleri Bakanlığı'nın işi. Adaletin tecelli etmesi Adalet Bakanlığı'nın işi" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya söylediği düşünüldü.

Ünlü televizyoncu Müge Anlı, iki yıl önce İçişleri Bakanlığına bağlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde Emniyet Müdürlüğü yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya\'yı mı hedef aldı? Müge Anlı\'dan jet yanıt geldi

İçişleri Bakanı, Müge Anlı, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayındaki sözleriyle Bakan Yerlikaya'yı mı hedef aldı? Müge Anlı'dan jet yanıt geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Onur Kaygısız: İyi kıvırmış 20 4 Yanıtla
  • cagatay ulum: beton yetmez beton 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: kim bu kendilerini veni nimet sanıyor 11 0 Yanıtla
  • Murat Çevre: Müge Anlı hariç diğer programlar gerçekten boş ve bir çoğu Fenomen yetiştiriyor. çıkıp reklam yapıp gidiyorlar hepsi duzmece .. 8 0 Yanıtla
  • Diyego Can: müge anlı dedektif mi ne olduğu belirsiz milleti ekran başına topluyor izleyen neyini izliyor bilmiyorum 5 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Körler sağırlar bir birini ağırlar 4 1 Yanıtla
  • Özcan Yıldırım: geriye dönnn.yan yatti camura batti ıg bıg ole degildi vs vs 2 1 Yanıtla
  • Necip Ahmetoğlu: müke anlı Türkiye nin atalet simasımı nedir onun brogramları sırf insanları olumlu veya olumsuz yanlarını gözler önüne seriyor caiz olmayan şeyler 1 1 Yanıtla
  • Resul Alsan: turizm bakanına söyleyecek değil ya tabi adres belli, hani dürüstlüğün hani delikanlılığın, bence de herkes işini yapsın, insanlara para verip veya mağduriyetlerini kullanıp ayrıca resmi imkanların katkıları ile sözüm ona olay çözüyor bunlar.. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat: dediği doğru herkes işini yapsaydı böyle olmazdı müge işini yapıyor yapmayanlar utansın yarın koltuk gidince seve seve halkın arasına girdiğinde kavede bayat çay içerken sanan anlayacaklar 0 0 Yanıtla

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