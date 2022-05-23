Cannes'da Göz Kamaştırdı!

Türk Sineması'nın bu sene Cannes'da kırmızı halıdaki temsilcisi Selin Yeninci oldu. Film Festivali'nin resmi bölümünde gösterimi yapılan Emin Alper'in Kurak Günler filmi için Cannes'a giden Selin Yeninci kırmızı halıda büyüledi. Hakan Yıldırım tasarımı pudra mavisi elbisesiyle galaya katılan Selin Yeninci, büyük beğeni topladı.

Oscar'lı oyuncu Alicia Vikander ile karşılaştığı kırmızı halıda samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Vikander, Selin Yeninci'nin oynadığı Kurak Günler hakkında bilgi aldı.

Selin Yeninci, filmin yönetmeni Emin Alper ve ekiple birlikte önce Holly Spider filminin galasına katıldı. Bu sabah ise Debusy Theatre'da kendi oynadığı Kurak Günler'in prömiyerinde yer aldı. Seyircinin büyük ilgi gösterdiği film 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Cannes'da yönetmen ve yapımcılardan övgü alan oyuncu, gördüğü ilgi karşısında mutluluğunu "Oynadığım filmle burada olmak benim çok önemli ve bu mutluluk verici. Oyunculuk adına gösterdiğim çaba ve titizliğin karşılığını almaya başladığımı düşünüyorum" sözleriyle belirtti.