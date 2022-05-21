Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın "Bize tecavüz etmeyi bırakın" diyerek kırmızı halıda soyundu - Son Dakika
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Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın "Bize tecavüz etmeyi bırakın" diyerek kırmızı halıda soyundu

21.05.2022 10:49
Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın "Bize tecavüz etmeyi bırakın" diyerek kırmızı halıda soyundu

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya koşan bir kadın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşı protesto etti. Kırmızı halıda soyunan kadın, vücuduna yazdığı "Bize tecavüz etmeyi bırakın" gösterdi.

Her yıl Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali 75. kez görkemli törenle kapılarını açtı. 1946 yılından bu yana düzenlenen festivale dünyanın çeşitli yerlerinden ünlüler katılırken ilginç bir olay da yaşandı.

"BİZE TECAVÜZ ETMEYİ BIRAKIN"

Festivalin dördüncü gününde kırmızı halıya çıkan bir kadın, Rusya'nın Ukrayna karşı açtığı savaşı protesto etti. Kırmızı halıya çıkarak kıyafetlerini yırtan kadın, çıplak vücudunu Ukrayna bayrağı rengiyle kaplayarak yazdırdığı "Bize tecavüz etmeyi bırakın" yazısını gösterdi. Kırmızı halıda koşan kadın, "Bize tecavüz etmeyin" diye de bağırdı. Genç kadın, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hızla bulunduğu alandan uzaklaştırıldı.

Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın 'Bize tecavüz etmeyi bırakın' diyerek kırmızı halıda soyundu
Fotoğraf: Reuters

RUS İSİMLERİN CANNES'E KATILMASI ENGELLENDİ

Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Cannes Film Festivali'nde de devam etti. Festival yönetimi, Rus isimlerin festivale katılımlarını engelledi. Festival direktörü Thierry Fremaux, tüm parıltının yanı sıra Cannes'ın Ukrayna'daki savaşı gündemde tutmayı hedeflediğini de söyledi.

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Son Dakika Magazin Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın 'Bize tecavüz etmeyi bırakın' diyerek kırmızı halıda soyundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'nde protesto! Genç kadın "Bize tecavüz etmeyi bırakın" diyerek kırmızı halıda soyundu - Son Dakika
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