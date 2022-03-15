Cansever'den çok konuşulacak özel hayat itirafı: 2 yıl evli bir şarkıcıyla birlikte oldum - Son Dakika

Türk müziğinin efsane sanatçılarından Cansever, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden Cansever, yıllardır çektiği çocuk hasretini de anlattı.

"2 YIL AŞK YAŞADIĞIM ADAMIN EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Yıllardır ailesine iyi bakmak için çalıştığını söyleyen Cansever, "Ömrün çalışarak geçmiş hiç gönlünü besleyecek biri olmadı mı?" sorusu üzerine " Almanya'da bir Türk'ü seviyordum ve evlenecektik ama adam evli çıktı. Sonra da aşka küstüm. O adam da gece aleminde sevilen bir adamdı. İki senenin sonunda onun evli olduğunu dayısı söyledi. Benim ne kadar iyi biri olduğumu anlayan dayısı her şeyi anlattı. Benim ailem de bu ilişkiyi biliyordu. Hesap sormadım. Ona sadece sana hakkımı helal etmem dedi. O da 'ben ayrılacaktım' dedi sadece. Beddua etmedim ama hakkımı helal etmem. Bana dürüst bir şekilde söyleseydi ben böyle bir şey yapmazdım" dedi.

"EVLADIMIN OLMASINI İSTİYORUM"

Çocuk sahibi olmayı çok istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Evladımın olmasını çok istiyordum. Yuvadan bir çocuk almayı düşünüyordum. Onun için de bir zaman lazım. Ben çok zengin bir sanatçı değilim. Ailemden hariç başkalarına yardım ediyorum onu da sadece Allah biliyor. Bunun da gösterişini yapmam."