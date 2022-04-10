Cansu Dere'nin Şaşırtan İspanya Kararı - Son Dakika

Ülkede büyük bir hayran kitlesi edinen Dere, basın toplantısında İspanyol medyasından büyük ilgi gördü.

İspanya'nın en önemli gazetelerinin ve televizyon kanallarının katıldığı, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında Cansu Dere'ye diziyle, özellikle de finaliyle ilgili birçok soru yöneltildi.

Dere, bir soru üzerine İspanya'yı çok sevdiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "İspanya ile kültürel olarak benzer yanlarımızın olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden kendimi buraya çok yakın hissediyorum. Zaten Madrid'e de sık sık gelip gidiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve daha fazla gelmeyi planlıyorum." diye konuşarak İspanyalı sevenlerini heyecanlandırdı.

Dere, basın toplantısından sonra otelin önüne gelen ve saatlerce onu bekleyen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.