Cara Delevingne... CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU! - Son Dakika

Cara Delevingne... CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU!

Son Güncelleme: 25.04.2022 16:46

Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne, katıldığı bir canlı yayında yaptığı itirafla gündeme geldi. 29 yaşındaki ünlü isim, cinsel ilişki sırasında sessiz kalmaktan daha fazla zevk aldığını ifade etti.

Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşan isimlerin başında geliyor.

Cinsel ilişki oyuncağı markası da olan model, geçtiğimiz aylarda ürünleri satışa çıkmadan önce kendisinin test ettiğini söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU

Yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelen güzel model, katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

"SESSİZ KALMAKTAN DAHA ZEVK ALIYORUM"

29 yaşındaki Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi.

Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra cinsel ilişki konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı.

NFT'SİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti.

Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurdu.

Cara Delevingne... CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU!
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Cara Delevingne... CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cara Delevingne... CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GÜNDEM OLDU! - Son Dakika
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