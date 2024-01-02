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Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı - Son Dakika
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Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı

RTÜK'ten ceza alan ve çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisi, Fatih'teki çekim mekanını Beykoz'daki bir platoya taşıdı.

02.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:29
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Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi daha ekrana gelmeden tepkilerin hedefi oldu. RTÜK'ün idare para cezası ve 2 kez program durdurma cezası verdiği dizinin çekim izinleri de iptal edildi. Ekip, son gelişmelerin ardından çekim yerlerini Beykoz'a taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti. Dizinin Fatih'teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası'na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tün hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın platosu değiştirildi

DİZİNİN YAPIMCISI İSYAN ETMİŞTİ

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, geçtiğimiz günlerde Darülaceze'nin çekim iznini iptal etmesine sitem ederek "Darülaceze kurumumun çekim iznini iptal gerekçesini, kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bu mekana ayda 200 bin lira ödeyerek çekim yaptığımızı belirtmek isterim. Biz her koşulda mekan bulup çekimlerimize devam ederiz de, bizle birlikte keyifli zaman geçiren Darülaceze sakinlerine yazık oldu" demişti.

Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın platosu değiştirildi
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın platosu değiştirildi
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
YORUMLAR (3)
  • Recep Yaşakan: bu dizi kalksın rtükten rica ediyorum Yanıtla 21 72
  • Necati Kaya: Tarikatlarda dönen rezillikleri açıkça ortaya konduğu için bu pisliğin içinde olanlar,nemalananlar rahatsız oluyor. Millet bunları görmesin diye. Yanıtla 40 8
  • İkbal Güneş: KESİNLİKLE İZLENMELİ GERÇEKLER NEDENSE İŞİNE GELMİYOR BAZILARININ DİZİNİN KALDIRILMASINI İSTİYORLAR HER BÖLÜMÜNÜ DEFALARCA İZLEMEK GEREKİR ÇOK BEYENEREK İZLŞİYORUM KİMİN NE OLDUĞU BELLİ OLSUN Yanıtla 0 0

Kızıl Goncalar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı - Son Dakika


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