Mabel Matiz, klibini eleştirenlere meydan okudu: El ele tutuşmaya inatla devam - Son Dakika
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Mabel Matiz, klibini eleştirenlere meydan okudu: El ele tutuşmaya inatla devam

02.07.2022 12:38

Yeni şarkısı Karakol'danın klibinde bir erkek ile kamera karşısına geçerek LGBT vurgusu yaptığı gerekçesiyle tepki çeken Mabel Matiz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı açıklamasında, "Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Mabel Matiz'in yeni şarkısı 'Karakol' önceki gün dijital müzik platformlarında yayınlandı. Kısa sürede YouTube trend'lerdeki müzik listesinde 5. sıraya kadar yükselen klipteki LGBT vurgusu ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da açılan #MabelMatizHaddiniBil başlıklı etiketle binlerce paylaşım yapıldı.

"EL ELE TUTUŞMAYA İNATLA DEVAM"

Olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği Mabel Matiz'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından "Ağlıyorum ama sevinçten" başlıklı bir açıklama metni yayınlayan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi: "Tek tek yetişemediğim mesajlarınıza, yorumlarınıza, Karakol'u böyle güzel böyle içten kucaklamanıza gönülden teşekkür ederim. Daha çok hikayelerimiz var anlatacak. İnsana, hayata dair her şey bugüne dek şarkılarımda, müziğimde yer buldu; bundan sonra da yer bulmaya devam edecek. Aşkın, sevginin ve insanlığın bütün hallerini dile getirmeye, el ele tutuşmaya inatla devam. Her şey geçer, hayat ve şarkılar kalır... Aysel'in yazdığı, Sezen'in de söylediği gibi: Gün bizim güneş bizim, göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim."

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı;

Çektiği kliple tepkilerin odağı haline gelen Mabel Matiz'den ilk açıklama: Ağlıyorum ama sevinçten
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Mabel Matiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mabel Matiz, klibini eleştirenlere meydan okudu: El ele tutuşmaya inatla devam - Son Dakika


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