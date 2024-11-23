Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan

Geniş Video İzle

'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonla söylediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Çelik, kendisine gelen yorumları tiye aldı. Ünlü şarkıcı, videosundaki görüntülere yorum yapan takipçilerine ''Sanatıma değil, bacak arama gösterdiğiniz ilgi çok enteresan'' cevabını verdi.

23.11.2024 14:33  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çelik Erişçi, 13 Kasım'da Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonla söylemiş ve bir klip yayınlamıştı.Klibi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Çelik'in performansından çok görüntüsü konuşuldu. Baştan aşağı deri bir kıyafet giyen ünlü şarkıcının vücut hatları sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri Çelik'e 'Abi bilyeler ışık saçıyordu' şeklinde yorumlarda bulundu.

Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan


'ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR'

Çelik bu yorumlara kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı takipçilerine esprili bir dille yanıt verdi.

İşte Çelik'in o açıklaması;

'Neredeyse 1 milyon izlenmiş. İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur'

Çelik\'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan

3-sayfa, Magazin, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Çelik De Artık Değişti. Kaprisli Ve Şımarık 9 2 Yanıtla
  • Yaman Ayun:
    Eski sanatçılar da çok bozmaya başladı kendini. Gül geç dostum niye böyle çirkinleştin ki. 7 2 Yanıtla
  • serkan keskin:
    sarkilardan 300 ü songi dongi ve ulumalar kalan da ilk okul siirlerinden.. 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilk yorum
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
13:18 İstanbul’da kar yağışı etkili oldu İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:22 Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu Tunceli ve Ovacık Belediye Başkanlarının yerlerine gelen isimler ve kayyum gerekçeleri belli oldu
20:01 İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atadı
19:53 Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya’nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok Putin tehditlerine devam ediyor: Rusya'nın yeni füze sistemini engelleyebilecek savunma sistemi yok
19:41 ’Diplomatım’ diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı 'Diplomatım' diyen şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı
19:08 Ersin Aka’ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı Ersin Aka'ya silahlı saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
18:38 2 sevgilinin sır ölümü Vücutlarında dikkat çeken izler var 2 sevgilinin sır ölümü! Vücutlarında dikkat çeken izler var
18:37 Örgütün 2 numarası İlker Gönen’den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak Örgütün 2 numarası İlker Gönen'den pişkin ifade: Aileler galeyana getirildi, kim bize sahip çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 16:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çelik'ten takipçilerine tepki: Bacak arama gösterdiğiniz ilgi enteresan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.