Filmleri ve gösterileriyle Türkiye'de komedi dünyasının önemli isimlerinden Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü yaptığı küfürlü paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Bugün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, içkili paylaşımını soran muhabirlere gülerek karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, aracına bindikten sonra bacak bacak üstüne atarak adeta nispet yaptı.
Son Dakika › Magazin › Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal - Son Dakika
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Güldür Güldür Show oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Akpolat, BKM kurucusu Necati Akpınar ve sanatçı dostlarına teşekkür etti.
Survivor'da mücadele eden Yunus Emre, dün akşam yayınlanan bölümde baba olacağını öğrendi ancak eşinden kötü haber geldi. Hamileliğiyle ilgili açıklama yapan Beria Özden, "Kullandığım ilaçlar ve bazı sağlık sorunlarından dolayı gebeliğim sonlandı" dedi.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Selvi Boylum Al Yazmalım gibi Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Kadir İnanır, arkadaşının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
Galler Prensesi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 38'i Middleton'ı tercih etti. Yine aynı ankette, Harry ve Meghan'ın popülerlikleri düşüş gösterdi.
Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde Ferhat Göçer'in Son Aşkım şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıktı. Göçer ise Ceylan'a dava açarak kazanılan tazminatı da dağıtacağını söyledi.
43 yaşındaki oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu. Agresif bir kanser türüyle mücadele eden oyuncu 4 ağır ameliyat geçirdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Leyla Bilginel, dervişlik yolunda ilerlediğini ve İzmir'de orman içinde bir dergah kurmaya hazırlandığını söyledi. Kurduğu akademi ile seanslar düzenlediğini söyleyen Bilginel, "Danışanlarım 1 saatte şifa buluyor" dedi.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, canlı yayın açarak sevenleriyle konuştu. Yayına dahil olarak hamile olduğunun müjdesini veren Yunus Emre eşi, bir de yarışmacıyı samimi olduğu Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.
Ehliyetsiz şekilde araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C. ile yazar Eylem Tok, Amerika'da görüntülendi. Anne ve oğlun taksiye binerken gülümsediği kareleri gören Demet Akalın ise "Ne gülüyorsun lan" diyerek tepki gösterdi.
Şarkıcı Işın Karaca, oğlu ölümlü kazaya karışarak yurt dışına kaçan estetik doktoru Bülent Cihantimur yüzünden 10 sene önce annesinin ölümden döndüğünü söyleyerek "Kadının yüzü yamuk, kulak memesi yoktu. Verdiği ilaçtan dolayı da kalbi durdu" diyerek isyan etti.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iletişim ödülünü kazanan Kırmızı takımın yarışmacılarından Yunus Emre, eşi Beria'nın canlı yayında baba olacağını söylemesiyle sevinçten havalara uçtu.
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