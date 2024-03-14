Cem Yılmaz\'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal

Demet Akalın'dan ölümlü kaza sonrası kaçan Eylem Tok ve oğlunun New York'ta gülerek görüntülenmesine tepki

Ehliyetsiz şekilde araç kullanırken bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C. ile yazar Eylem Tok, Amerika'da görüntülendi. Anne ve oğlun taksiye binerken gülümsediği kareleri gören Demet Akalın ise "Ne gülüyorsun lan" diyerek tepki gösterdi.