Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal - Son Dakika
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Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal

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Cem Yılmaz, Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi. Ramazan'ın birinci gününde Instagram'dan paylaştığı içkili fotoğraf sorulunca gülerek tepki verdi. Yeni sevgilisi Necla Karahalil'le ilgili soruyu ise cevaplamadı.

14.03.2024 21:08  Güncelleme: 21:17
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Filmleri ve gösterileriyle Türkiye'de komedi dünyasının önemli isimlerinden Cem Yılmaz, Ramazan'ın ilk günü yaptığı küfürlü paylaşım nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ADETA NİSPET YAPTI

Bugün Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülenen ünlü şovmen, içkili paylaşımını soran muhabirlere gülerek karşılık verdi. Bununla da yetinmeyen Cem Yılmaz, aracına bindikten sonra bacak bacak üstüne atarak adeta nispet yaptı.

Cem Yılmaz\'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal - Son Dakika
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