Cem Yılmaz\'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor

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Meslektaşı Hasan Can Kaya'ya şovunda yaptığı gönderme ve Necla Karahalil ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki bir olayla adından söz ettirdi.

"KULİSE GEÇTİ SONRA DA GERİ GELDİ"

Yılmaz'ın salonda taşkınlık çıkaran 2 kişiye tepki gösterip gösteriyi terk ettiği iddia edildi. Salondaki bir seyirci olayın gerçeğini şu ifadelerle anlattı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'Evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cem Yılmaz, kendi stand up gösterisi sırasında "taşkınlık yapan seyirciye sinirlenip sahneyi terk etti" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Önce sosyal medyada, ardından da haber sitelerinde yayılan video ve haberlere tepki gösteren Cem Yılmaz, "Seyircim sahneye uzak bi bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor" dedi.

"ÇOCUK GİBİ HABERLER YAPMIŞSINIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti; "Bugün hiç takip edemedim gecen hafta olan bir hadise haber yapılmış. Yazılan doğru değil 2000 kişinin konforu için, seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim… Çocuk gibi haberler yapmışsınız. Seyirci şöyle dedi o da sahneden indi ne yahu ? Dün mü başladık bu işe ? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha ! :))) Allahtan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."