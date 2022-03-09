Cem Yılmaz, Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a gönderme yaptı! Sözleri kahkahaya boğdu - Son Dakika

Gazeteci Ahmet Hakan, son yazısında Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan'a ünlü isimlerden de tepki gelmeye devam ediyor.

"CİNSİYETÇİ ESPRİLERE GÜLECEĞİMİZ DÜNYA HAYAL EDİYORUM"

Geleceğin Güçlü Kadınlar'ı töreninde sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle herkesi güldürdü. Konuşma yapan Yılmaz, "Cinsiyetçilikle ilgili şakalar yapıldığında bile beraber gülebileceğimiz bir dünya hayal ediyorum. Bence bunun için birkaç yüze daha ihtiyacımız var" dedi.

AHMET HAKAN'A GÖNDERME YAPTI

Konuşmasında Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a da gönderme yapan Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.

HAZAL KAYA VE AHMET HAKAN ARASINDA NE OLDU?

"Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda" dedi.

Ahmet Hakan'a cevap veren Hazal Kaya ise şu ifadeleri kullandı: Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın… Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"