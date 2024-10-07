Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz - Son Dakika
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Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz

Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fatih Altaylı'nın YouTube programında çarpıcı itiraflarda bulundu. Dizi yazmanın zorluklarından bahseden Yılmaz, sinema biletlerinin karaborsaya düşmesi hakkında da konuştu.

07.10.2024 15:47
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Gazeteci Fatih Altaylı'nın youtube programına konuk olan gazeteci Fatih Altaylı, Erşan Kuneri'nin yeni sezon çekimlerinde yaşadığı zorluklar hakkında konuştu.

Çatalca'daki evinde senaryo üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, yaşadığı ilginç bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"'Erşan Kuneri'nin yeni sezonunu yazarken eve kapandım ve İstanbul'a gelmeyeyim, dedim. Evde çalışan arkadaşım arada bir bana 'Çay içer misiniz abi?' diye soruyor. Bir süre sonra halime acıdı ve 'Cem Bey, siz ne yapıyorsunuz?' dedi. Ben de 'Diziyi yazıyorum' dedim. O da 'Böyle mi yazılıyor?' diye ağlamaklı sordu. Evet, böyle yazılıyor, süsleyerek söylemiyorum, çileli bir kısmı var."

'BİZ SEÇKİN FAKİRLERİZ'

Fatih Altaylı'nın, "Zaten para çok sende" yorumuna ise Yılmaz, esprili bir şekilde "Hayır, hayır aşk olsun. Nerede? Bu memleketin şu durumunda mı? Biz seçkin fakirleriz şu anda" yanıtını vererek, mizahi bir dille ekonomik sıkıntılara da değindi.

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz - Son Dakika
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