Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!' - Son Dakika

Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'

Cem Yılmaz... \'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!\'
Son Güncelleme: 26.04.2022 11:17

Gezi davasında çıkan kararların ardından Cem Yılmaz da bir paylaşım yaptı. Gezi eylemlerine hiç katılmadığını vurgulayan komedyen Cem Yılmaz, "Bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum" dedi.

Gezi Davası'nda kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz, "Gezi parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne 'En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici' diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum.

Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil" ifadelerini kullandı..

Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!'
Kaynak: Magazinkolik

Magazinkolik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cem Yılmaz... 'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!' - Son Dakika
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