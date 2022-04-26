Cem Yılmaz... \'KİM OLDUĞUNA BAKIYORLAR, NE YAPTIĞINA DEĞİL!\'

Gezi Davası'nda kararın açıklanmasının ardından komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz, "Gezi parkına hiç gitmediğim halde o günlerden bu güne 'En başta sensin, sen. Seni gidi Gezici' diye saldırıldığından yola çıkarak bu konunun ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ve bir o kadar ciddi olduğunu anlıyorum.

Kim olduğuna bakıyorlar, ne yaptığına değil" ifadelerini kullandı..