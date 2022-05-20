Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta 8 bölümlik ilk sezonuyla Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Erşan Kuneri dizisiyle ilgili müjdeli haber geldi.

"2. SEZONU HAFTAYA HEMEN ÇEKİYORUZ"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun çekileceğini duyurdu. Yılmaz, hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolü oynadığı diziyle ilgili yaptığı paylaşımda "Müjde! Erşan Kuneri 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız" ifadelerini kullandı.