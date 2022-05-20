Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor

20.05.2022 16:31
Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor

13 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu için beklenen haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, haftaya çekimlere başlanacağını söyledi.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta 8 bölümlik ilk sezonuyla Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Erşan Kuneri dizisiyle ilgili müjdeli haber geldi.

"2. SEZONU HAFTAYA HEMEN ÇEKİYORUZ"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Erşan Kuneri'nin 2. sezonunun çekileceğini duyurdu. Yılmaz, hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolü oynadığı diziyle ilgili yaptığı paylaşımda "Müjde! Erşan Kuneri 2. sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:34:18. #1.11#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz, müjdeyi verdi: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement