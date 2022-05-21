Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bir yorum da Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'den geldi.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İZLEMESİN"

Cem Yılmaz, 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu yayınladı. Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Erşan Kuneri'nin galasına katılan Kemal Yılmaz, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.