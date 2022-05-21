Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin - Son Dakika
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Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin

21.05.2022 15:20

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz'ın diziyle ilgili tavsiyelerini paylaştı. Dizideki bazı sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz, "Küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi 13 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bir yorum da Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal'den geldi.

"18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İZLEMESİN"

Cem Yılmaz, 5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 9 yaşındaki oğlunun videosunu yayınladı. Diziyle ilgili konuşan Kemal Yılmaz, "18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin. Çünkü küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında. Ama İngilizce izlemenizi tavsiye ederim" tavsiyesinde bulundu.

Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin

Geçtiğimiz haftalarda Erşan Kuneri'nin galasına katılan Kemal Yılmaz, sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekmişti.

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Son Dakika Magazin Cem Yılmaz oğlundan Erşan Kuneri önerisi: 18 yaşından küçükler izlemesin - Son Dakika


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