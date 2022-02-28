Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık - Son Dakika
Üye Girişi

Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık

28.02.2022 08:09
Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık

Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık aşk orucu bozarak iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu. İlişkisinin bittiğini söyleyen Avşar, "Bende anormallik olduğu kesin, uyuşamadık. Beni yalnız görmeye devam edin" dedi.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yıllar sonra aşk haberleriyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda iş insanı Cemal Güzelci ile samimi şekilde görüntülenen Avşar, Maslak'taki bir mekanda konser verdikten sonra özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Habertürk'te yer alan habere göre, konser çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, özel hayatı hakkında "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok" dedi. Cemal Güzelci'nin kendisini alnından öpmesiyle ilgili konuşan Avşar, "Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel" ifadelerini kullandı.

Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Uyuşamadık

"BEN DE ANORMALLİK OLDUĞU KESİN, UYUŞAMADIK"

58 yaşında aradığı aşkı bulduğu yönündeki haberlerle konuşulan Avşar, "Cemal Güzelci ile hakkınızda çıkan iddiaları ilk günlerde yalanmadınız... Aşka dönüşecekken son anda vaz mı geçildi, yoksa uyuşmazlık mı oldu?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Evet bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık. 'Ben başınıza belayım, beni yalnız görmeye alışın' deyip yarın yine başka fotoğraflarım çıkıyormuş... Bu sefer kaçarım giderim buradan."

Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Uyuşamadık
Hülya Avşar, yeni sevgilisiyle Günaydın'ın objektifine yakalanmıştı
Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Uyuşamadık
Cemal Güzelci
Avşar'dan önce Akkaya vardı! Cemal Güzelci'nin yanında daha önce ünlü mankeni görmüştük Sevgili kriterlerini açıklamıştı! Hülya Avşar, 12 yıl sonra ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi
YORUMLAR
500
Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık - Son Dakika


Son Dakika
08:33 Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı!
08:27 Canan Kaftancıoğlu'nu yıllar önce "Erbakan'ı ıslıklarım" paylaşımında bulunmuştu! Sözleri yeniden gündem oldu
08:09 Bugün hava nasıl olacak? Pek çok yerde kar geri dönüyor, hava sıcaklıkları düşecek
08:02 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:54 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Alişan ve Buse Varol çifti paylaştıkları son fotoğrafla boşanacakları iddialarını bir kez daha yalanladı!
07:40 Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününde! Ukrayna'da kayıplar artıyor
00:36 Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık
23:59 Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 08:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülenen Hülya Avşar, sessizliğini bozdu: Bende anormallik var, uyuşamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement