Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti. Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer arkadaşının başına gelenlerden sonra hayatına devam ettiğini gösterdiği paylaşımlar yaptığı için tepki almıştı.

"SOSYAL MEDYADADAN TAZİYE Mİ OLUR?"

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Cemre Kemer gelen tepkiler üzerine ilk kez konuştu.

Kemer açıklamasında "Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı şey yaparsınız? Öyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan mı taziyesi olur' diyerek tepki gösterilir. Kendisi fiziksel olarak iyi ama... Yanında olduğumuzu desteğimizi bilmesini sağlıyoruz. Şu an hiçbir şey konuşmak için doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

"O MODDA DEĞİLİM ŞU AN"

Cemre Kemer "Gitmeyi düşündünüz mü?" sorusuna ise "Tabii ki ama hiç o modda değil şu an. Biraz erken. Ne istiyorsa yaparız böyle bir şeyin başka konularla bağlantısı olamaz" yanıtını verdi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Cemre Kemer, cenazeden sonraki gün yaptığı üst üste paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu.

Cemre Kemer gelin tepkiler sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir."

'ANORMALLİK YOK' DEMİŞTİ AMA...

Gülçin Ergül daha önce yaptığı bir açıklamada, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Ben de herkes gibi instagram'dan öğrendim evlendiğini, haberim yoktu.

Tebrik ettim, hemen altına yorum yazdım. Sonsuza dek mutlu olmasını diliyorum. Öyle bir davet dileğim olmadı, zaten eskisi gibi yakın olmadığımız için bunda bir anormallik yok. Kırgınlık yok, biz artık barıştık" demişti.