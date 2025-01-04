Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.
Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de düzenlenen anma törenine ailesine ek olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve binlerce kişi katıldı.
Törende, binlerce kişi sanatçının 'İçim Yanar' şarkısını söyledi.
Törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getiren Tayfur'un cenaze töreninde oğlu Timur Turanbayburt fenalaştı. Turanbayburt, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa götürüldü.
Son Dakika › Magazin › Cenazede hareketli anlar! Ferdi Tayfur'un oğlu yere yığılıp kaldı - Son Dakika
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