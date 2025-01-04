Cenazede hareketli anlar! Ferdi Tayfur'un oğlu yere yığılıp kaldı - Son Dakika
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Cenazede hareketli anlar! Ferdi Tayfur'un oğlu yere yığılıp kaldı

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde oğullarından Timur Turanbayburt baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ünlü sanatçının oğlu alandan çıkartılarak ambulansa götürüldü.

04.01.2025 16:01
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu.

TÖRENE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesinden alınarak AKM'ye götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de düzenlenen anma törenine ailesine ek olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve binlerce kişi katıldı.

Törende, binlerce kişi sanatçının 'İçim Yanar' şarkısını söyledi.

OĞLU CENAZEDE FENALAŞTI

Törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getiren Tayfur'un cenaze töreninde oğlu Timur Turanbayburt fenalaştı. Turanbayburt, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa götürüldü.

Cenazede hareketli anlar! Ferdi Tayfur\'un oğlu yere yığılıp kaldı

Ferdi Tayfur, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cenazede hareketli anlar! Ferdi Tayfur'un oğlu yere yığılıp kaldı - Son Dakika

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