Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde iki damarında tıkanıklık tespit edilen Kurtoğlu’na müdahale edildi.
Edinilen bilgilere göre, hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonucunda sanatçının iki damarının tıkalı olduğu belirlendi. Doktorlar, tıkalı damarlardan birine stent takarken, diğer damar için ise bir ay sonra müdahale planladı.
Tedavisinin ardından Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının kontrol sürecinin devam edeceği belirtildi.
