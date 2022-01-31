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Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu

31.01.2022 09:44
Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesine Karfest Festivali için gelen ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, kendi konserinden bir gün sonra sahne alan Demet Akalın'ı ailesiyle birlikte dinledi.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesine Karfest Festivali için gelen ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, kendi konserinden bir gün sonra sahne alan Demet Akalın'ı ailesiyle birlikte dinledi. Daha sonra küçük hayranları ile bir araya gelen Kurtoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Karfest Festivali'nde 29 Ocak Cumartesi Günü sahne alan Cengiz Kurtoğlu, dün ise ailesiyle birlikte Demet Akalın'ın konserini dinleyip, küçük hayranları ile bir araya geldi. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de kırmayan Kurtoğlu, "A'den Z'ye her kuşakta varım" dedi.

7 torun sahibi olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Sevgili Demet Akalın'ı ailecek izlemeye geldik. 29 Ocak akşamı da ben sahnedeydim. Şimdi de hayırlısıyla dönüş yolculuğuna çıkacağız. A'den Z'ye her kuşakta varım. İşimizi doğru yaptık demek ki" ifadelerini kullandı.

"Tavırlarını tarzlarını severim"

Türkçe rap sanatçılarının da başaralı olduklarının altını çizen Kurtoğlu, "Öyle bir tarzım yok benim ama tavırlarını, tarzlarını severim. Fakat kelimelerde şiddet olmayacak, sevgi dolu olacak. Onlarda çok başarılı kardeşlerimiz" dedi. - KOCAELİ

Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu

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Cengiz Kurtoğlu, Demet Akalın, Kocaeli, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Cengiz Kurtoğlu, minik hayranlarıyla buluştu - Son Dakika Magazin


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